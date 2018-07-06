Belçika çeyrek finalde Brezilya'yı eledi

Brezilya ile Belçika Dünya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Favori adaylarında Brezilya sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve kupaya çeyrek finalde veda etti.

BELÇİKA İLK YARIDA 2 GOL BULDU

Mücadelenin ilk yarısında çok iyi bir futbol ortaya koyan Belçika, 13. dakikda Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

31. dakikada ise organize bir şekilde rakip kaleye giden Kırmızı Şeytanlar, De Bruyne'ün harika şutuyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

BREZİLYA'NIN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

İkinci yarıda Belçika kendi sahasında kapandı ve Brezilya gol bulmak için baskısını artırdı. Sambacılar 75'te Augusto'nun kafa vuruşyla farkı 1'e indirdi.

Ancak bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Sambacılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve büyük umutlarla geldiği Rusya'ya çeyrek finalde veda etti.

BELÇİKA'NIN RAKİBİ FRANSA

Brezilya'yı 2-1 yenerek çok önemli bir galibiyet alan Belçika, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.