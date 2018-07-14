Belçika dünya üçüncüsü oldu

Yarı finalde Fransa'ya yenilen Belçika ile Hırvatistan'a kaybeden İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Belçika, grup maçında olduğu gibi İngilizleri yine yenmeyi başardı.

İLK YARIDA TEK MEUNİER'DEN GELDİ

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Belçika'nın golü geldi. Organize gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Meunier düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

HAZARD SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda düşük tempoya rağmen iki takım da zaman zaman net pozisyonlara girdi. Karşılıklı gelişen ataklarda golü bulan taraf yine Belçika oldu. Ceza sahasına gönderilen ara pasta kaleci Pickford'la karşı karşıya kalan Chelsea'nin yıldızı Hazard, İngiliz file bekçisini mağlup ederek farkı 2'ye çıkardı.

İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika, turnuva boyunca ortaya koyduğu güzel futbolun karşılığında şampiyonluk kupasına uzanamasa da üçüncü olmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK MAÇI 15 TEMMUZ'DA

2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olacak takımı belirleyecek maç yarın(15 Temmuz) oynanacak. Fransa ile Hırvatistan'ın karşılaşacağı mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.