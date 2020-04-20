Belçika ekibi Lokeren iflas etti

5 milyon euro kadar da borcu olduğu belirtilen kulüp için bugün, yasal merciler tarafından iflas açıklaması yapıldı.

Kulübün devamlılığını sağlamak adına son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştıklarını söyleyen başkan Louis de Vries, "Ancak bunu öngörülen zaman içerisinde gerçekleştiremedik." dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLMEYECEK

Mahkeme tarafından alınan karara, Belçika ekibinin itiraz etmeyeceği de bildirildi.

Takım için bundan sonra tek çarenin, amatör küme gibi daha da alt liglerden tekrar yola çıkmak olabileceğine dikkat çekiliyor.

Sporting Lokeren, bugünkü haliyle 1970'te Standard ve Racing Lokeren'in birleşmelerinden doğmuştu.