Belçika Futbol Federasyonu'ndan Türk kulübüne soruşturma

Belçika'nın Beringen şehrinde kurulan Turkse FC kulübünün, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı, alt yapı oyuncularının asker selamı fotoğrafını paylaşması, Belçika Futbol Federasyonu'nu rahatsız etti.

TÜRKLER ARASINDA ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Belçika'da ilk kurulan Türk kulüpleri arasında yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Beringen kentinde bulunan Beringen Türkgücü hakkında soruşturma açılması, Türkler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda ise genç futbolcuların yer aldığı ve paylaşıma, “U10'umuzla 5-3'le kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu düşüldü.