Belçika kazandı Lukaku rekor kırdı

Belçika'nın tek golü Nacer Chadli'nin ortasında Romelu Lukaku'nun kafa vuruşuyla geldi. Yıldız forvet, Belçika formasıyla 65 maçta 31 gole ulaştı ve Belçika Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

24 YAŞINDA REKOR KIRDI

Lukaku'nun bu rekoru daha 24 yaşındayken kırması dikkat çekti. Lukaku, 30'ar golü bulunan Bernard Voorhoof ve Paul van Himst'i geçen hafta Meksika maçında attığı iki golle yakalamıştı. Belçika, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'ı yenen son takım geçen yıl Eylül ayındaki dostluk maçında İspanya olmuştu.

Maç öncesi Brugge Polisi'ne yapılan terör saldırısı ihbarı nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Stat çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Kapıları metal dedektörler ve patlayıcı madde bulmak için özel yetiştirilmiş köpeklerle aramalar yapıldı. Bu önlemler nedeniyle girişlerde uzun kuyuklar oluştu ve tüm seyircilerin statta yerlerini almaları 30. dakikayı buldu.