Belçika lider İngiltere ikinci oldu

Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Belçika ve İngiltere, Kaliningrad'da karşı karşıya geldi. Son maç öncesi iki takım teknik direktörleri kadroda toplam 17 oyuncuyu değiştirirken ismi kadar heyecanlı geçmeyen maçı Belçika 1-0 kazandı ve grubu lider tamamladı.

TEK GOL ADNAN'DAN GELDİ

Diğer maçlara iki takımın toplamında tam 17 oyuncu değişirken bu sayı, Dünya Kupası tarihinde en çok rotasyon yapılan maç olarak tarihe geçti. Maç öncesi yapılan 'Grup ikinciliği daha iyi' yorumları gölgesinde oynanan maçta iki takım, tam performanslarını göstermezken yavaş tempo, zaman zaman taraftarlardan da tepki aldı. Belçika'da 51. dakikada sahneye çıkan Adnan Januzaj, sol ayağıyla uzak direğe güzel bir vuruş göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

İNGİLTERE ZORLU EŞLEMEDEN KURTULDU

Son 16 turunda Belçika, Japonya ile İngiltere ise Kolombiya ile eşleşti. Grubu ikinci tamamlayan İngiltere, Kolombiya'yı geçmesi halinde yarı finale kadar büyük bir takım ile eşleşmeyecek. Belçika ise Japonya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Brezilye - Meksika galibi ile oynayacak. İngiltere ise bu sonuçla olası bir Brezilya eşleşmesinden kurtulmuş oldu.

TUNUS GALİBİYETLE VEDA ETTİ

G Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Tunus ile Panama karşı karşıya geldi. Tunus, Panama'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve Dünya Kupası'nı 3 puan ile 3. bitirdi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Panama ise grubunu puansız tamamladı.