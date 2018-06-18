Belçika Panama karşısında zorlanmadı

Dünya Kupası G Grubu'nun ilk maçında Belçika ve Panama, Sochi'de karşı karşıya geldi.

Belçika, rahat kazanması beklenen maçta ilk yarıda çok zorlandı ancak ikinci yarı açıldı ve Panama'yı 3-0 mağlup ederek kupaya 3 puan ile başladı.

iki takımın da iyi bir futbol sergileyemediği ilk yarıda iki takımda gol bulamadı.

İKİNCİ YARIYA BELÇİKA İYİ OYNADI

İkinci yarıya ise Belçika çok farklı başladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Driens Mertens'in golüyle kilidi kırdı.

Turnuvanın gol kralı adayları arasında gösterilen Romelu Lukaku ise 69 ve 75. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.