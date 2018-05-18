Belçika, Roberto Martinez'in sözleşmesini uzattı

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumartesi günü Göztepe deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ın başarılı performansı kasasını da doldurdu.

Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Salih Uçan'a Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

Dün düzenlediği basın toplantısında Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Buffon için, Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin teklif yaptığı ifade edildi.

A Milli Futbol Takımımızın İran, Tunus ve Rusya maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Bu sezon beklentilerin altında kalan futbolcuları sizler için derledik.

Japonya Ligi ekibi Gamba Osaka'da forma giyen Jungo Fujimoto, Yokohama maçında kendi sahasında yaptığı güzel vuruşla rakip fileleri havalandırdı.

1 Beşiktaş'ın oyuncu satışından kazandığı para Beşiktaş, Tosic'in Çin'e transferinden sonra Fikret Orman döneminde oyuncu satışından yaklaşık 80 milyon euroluk gelir elde etmiş olacak.

2 Aykut Kocaman: G.Saray deplasmanlarda kötü Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın deplasmanlardaki kötü performansından dolayı şampiyonluk için umutları olduğunu ifade etti.

3 A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımımızın İran, Tunus ve Rusya maçlarının aday kadrosu belli oldu.

4 Quaresma da Çin'e transfer oluyor Dusko Tosic'i 5 milyon euroya Çin'e satan Beşiktaş, Portekiz Quaresma'yı da 10 milyon euroya yine Çin'e göndermeyi planlıyor.

5 Beşiktaş, Tosic'i KAP bildirdi Beşiktaş, Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

6 G.Saray'ın kasasına 220 milyon TL girdi Cumartesi günü Göztepe deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ın başarılı performansı kasasını da doldurdu.

7 Buffon'u isteyen 4 Avrupa takımı Dün düzenlediği basın toplantısında Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Buffon için, Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin teklif yaptığı ifade edildi.

8 Rizespor, Lens'e talip oldu Gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Lens'i kiralamak istiyor.

9 Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Salih Uçan'a Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.