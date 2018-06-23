Belçika'dan Tunus'a 5 gol

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Belçika, ilk 2 maçta attığı 8 golle Rusya ile birlikte turnuvanın en golcü takımı oldu. Panama'ya 3 atan Belçika, Tunus'u da 5-2 yendi.

BELÇİKA YİNE FARKLI KAZANDI

Turnuvaya ilk kez katılan Panama'yı 3 golle geçen Belçika, Tunus karşısında daha iyi bir futblol sergiledi. Birçok fırsattan yararlanamayan Avrupa temsilcisi sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda çok büyük avantaj yakaladı.

Belçika'nın gollerini 6 ve 51. dakikalarda Hazard, 16 ve 45. dakikalarda Lukaku, 90'da ise Batshuayi atarken, Tunus'un gollerini 18. dakikada Broon ve 90+3'te Khazri attı.

Bu sonucun ardından Belçika-Tunus maçı, 3-3 sona eren Portekiz-İspanya karşılaşmasını geride bırakarak, şu ana kadar oynanan maçlar içinde en fazla gol atılan karşılaşma oldu.