Belçika'nın kadrosunda yer almadı, Milli Takımı bıraktı

Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan İtalyan kulübü Roma'nın önemli parçalarından Radja Nainggolan, kadroya giremedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bunun üzerine 2009'dan beri forma giydiği milli takımı bıraktığını açıkladı. Nainggolan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takım kariyerime istemeyerek son veriyorum. Kendin olmak rahatsız edici olabiliyor. Bugünden itibaren milli takımın taraftarıyım." ifadelerine yer verdi.

2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Christian Kabasele (Watford), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Laurent Ciman (Los Angeles), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Taida), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco)

Forvet: Moussa Dembele (Celtic), Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)