Belhanda 6 milyon euroluk teklif bekliyor

Garry Rodrigues'i Al İttihad'a satan Galatasaray, Belhanda için de Arap takımlarından teklifler alıyor. Sarı-kırmızılı takım Faslı oyuncunun satışına sıcak bakarken, Belhanda'nın ise ayrılmak için bir şartı var.

YÜKSEK MAAŞ VEREN OLMAZSA KALACAK

Futbol Arena'nın haberine göre, Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro kazanan Belhanda, Arap kulüplerinin de kendisine aynı rakamı teklif etmesi üzerine olumsuz yanıt verdi. Belhanda, 6 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı planlıyor.

Belhanda, 2017 yılında 9 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi. Faslı futbolcu bu sezon 10 lig maçında forma giydi ve 5 asist yaptı. Belhanda'nın sarı kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.