Belhanda: 90 dakikamız kaldı

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçta takımının ilk golüne imza atan Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

''HIZLI GOL BULMAMIZ ÖNEMLİYDİ''

Erken gol atmalarının önemli olduğunu belirten Belhanda, ''Malatyaspor sıkı savunma yapan bir takımdı. Erken gol ataran savunmayı çözmemiz önemliydi. Hızlıca golü bulup sonucu getirmemiz gerekiyordu.'' diye konuştu.

"TAKLA ATMAM MUTLULUKTAN"

Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Faslı futbolcu, ''Takla atmam, mutluluk anlarımda yaptığım bir şey. Golden sonra da yaptım salvomu. 90 dakika henüz oynanmadı. Önce oynamamız gerekiyor. Özel ve güzel bir galibiyet. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık ama bir 90 dakikamız daha var. Galip gelerek tüm sezonun mutluluğunu yaşayacağız.'' dedi.