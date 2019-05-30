Belhanda, Al Hilal'e satılıyor

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Devler Ligi için daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Yeni transferlere maddi kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, Belhanda'yı satacak.

DEVRE ARASI BAŞLADI, DEVAMI GELECEK

Fatih Terim'in devre arasında başlattığı kadrodaki değişim operasyonu sezon sonu da sürecek. Ocak ayında Rodrigues ve Ozan'ı satan, Maicon ve Serdar Aziz'i gönderip, Eren'i ise kadro dışı bırakan Terim, takımdan gidecek yeni isimleri belirledi.

Sözleşmesi bitecek oyuncuların yanı sıra, transfere bütçe oluşturmak için bazı oyuncuları satmayı planlayan Galatasaray'da listenin başındaki isim Belhanda. Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu alabilmek için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuyu 10 milyon euroya Al Hilal'e satacak.

Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı transfer döneminde eksi bütçeyle başlayacak olan Galatasaray, Belhanda'yı satarak hem artıya geçecek hem de yeni isimler için kaynak oluşturacak.

Galatasaray, geçen sezon Gomis'i 6 milyon euroya Al Hilal'e satmıştı.