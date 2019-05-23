Belhanda, Al Hilal'e transfer oluyor

Galatasaray'a 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'den transfer olan Belhanda'nın yeni durağı Suudi Arabistan olacak.

13 MİLYON EUROYA TRANSFER BİTTİ

2017 yılında sarı-kırmızılı takıma gelen Belhanda, zaman zaman hırçın tavırlarıyla dikkat çekse de kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Gösterdiği performansla Arabistan takımlarının ilgisini çeken Faslı 10 numara için Galatasaray'ın kapısını çalan Al Hilal, transferi noktaladı.

Arap basının verdiği habere göre, geçen yaz Gomis'i 6 milyon euroya transfer eden Al Hilal, bu kez de Belhanda'yı kadrosuna kattı.

Finansal Fair Play kuralları gereği transfere kaynak oluşturmak için oyuncu satması gereken Galatasaray yönetimi, 13 milyon euroluk teklifi kabul. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı ifade ediliyor.

Belhanda bu sezon çıktığı 24 maçta 4 gol atarken, 9 da asist yaparak şampiyonlukta kilit rol oynadı.