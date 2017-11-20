Belhanda: Başakşehir maçına iyi hazırlanmadık

Fas Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na taşıyan Renard ve Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, Fransız BeIN Sports kanalına konuk oldu. Belhanda, Başakşehir karşısında aldıkaları 5-1'lik yenilginin nedenleri de anlattı.

"MAÇA İYİ HAZIRLANMADIK"

Farklı bir taktikle sahaya çıktıkları belirten Belhanda, "Başakşehir'e karşı 5-1 kaybettik evet. Adebayor bizi öldürdü. Fakat maça iyi hazırlanmadık, her zaman oynadığımız gibi oynamadık, farklı bir oyun anlayışıyla çıktık sahaya ve sonuç ortada. Birbirimize bu bir kazaydı ve maçı unutalım dedik. Bizi sahada gezdirdiler. Adebayor bize her şeyi yaptı, biz ise her şeyi ters yaptık. Oyuna maalesef hükmedemedik. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu güzel bir takım, şampiyonluk yolunda onlara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Sunucunun "Neden Galatasaray'ı seçtin ?" sorusuna Belhanda, "Galatasaray, bana gelen ilk projeydi. Gomis zaten imza atmıştı, Feghouli'nin oraya gideceğini biliyordum ve Manchester City'den Fernando'yu da transfer etmek üzereydiler haliyle baya büyük bir takım kuruluyordu. Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra Sow ve Dia gibi isimlerle görüştüm, son olarak Renard ile görüştüm ve bana daha sonrası için dikkatli olmamı söyledi." şeklinde cevap verdi.

"NİCE'TE KALMAK İSTERDİM"

Fransa'da futbol oynadığı dönemi de anlatan Faslı futbolcu; "Nice’te kalmak isterdim ama kulüp bonservis bedelimi ödemek istemedi. Daha genç ve farklı profilde olan Allan Saint-Maximin'i transfer etmeyi tercih ettiler. Futbolda böyle şeyler var. Yaşımın biraz ilerlemesinden dolayı, artık eski meziyetlerim aynı seviyede değil. Renard ile olan görüşmemizde kendisi beni 10 numara olarak değil de 8 numara olarak kullanmak istediğini söyledi, sonrasında ise takımın en çok top kazanan isimlerinden biri oldum" diyerek sözlerini noktaladı.