Belhanda: Ben 10 numara değilim

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımın Antalya kampında NTV'nin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansını yüzde 80 olarak değerlendiren Faslı futbolcu, skora az katkı verdiği gerekçesiyle kendisine gelen eleştirilere de "10 numara değilim, artık bunu kafalarına sokmaları gerek" sözleriyle yanıt verdi.

BEN 8 NUMARAYIM

Skora az katkı yaptığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Belhanda, "Öncelikle bu oynadığım mevkiye bağlı. Basın mensupları da görevlerini iyi yapmalı. Aynı mevkide oynamadığımı bilmeleri gerek. Her defasında maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Oysa 10 numara değilim. Badou ve ben aynı pozisyonda oynuyoruz. Benim eski pozisyonumda oynayan futbolcular da daha fazla gol atmıyor.





İkimiz aynı pozisyonu paylaşıyoruz. İkimiz de birer 8 numarayız. Artık bunu kafalarına sokmaları gerek. Çünkü her defasında beni 10 numara yapıyorlar. Sanki gerçek 10 numaraymışım gibi. Ama 10 numara oynamıyorum. 8 numara oynuyorum. Daha çok oyunu organize eden kişiyim. Golcü değilim. Benden gol atmam beklenmiyor. Bana gol atmam için para verilmiyor. Oyunu kurmam ve yaratıcılık sergilemem isteniyor." sözleriyle de basını eleştirdi.