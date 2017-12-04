Belhanda büyük maçlarda kayıp

Galatasaray'da, Younes Belhanda hala istenen performansı sergileyemezken, eleştirilerin hedefi oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA KAYIPLARA KARIŞIYOR

8 milyon Euro bonservis bedeli ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret karşılığında kadroya katılan Younes Belhanda, bir büyük maçta daha yokları oynadı.

SAHADA DÖKÜLDÜ

Taraftarın ve camianın en çok katkı beklediği isimlerden biri olan Faslı futbolcu, Beşiktaş karşısında tam anlamıyla döküldü.

Daha önce de Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada kırmızı kart gören, Başakşehir maçında etkisiz kalan Belhanda, Beşiktaş önündeki futboluyla hayal kırıklığı yarattı.