Belhanda, Çin'e gitmek istiyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı grup maçında oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara el kol hareketi yapıp küfreden Belhanda, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklif alan Belhanda için Al-İttihad 7 milyon euro önermiş ancak Galatasaray 12 milyon euro istemişti.

Taraftarlar arası açılan ve performansı beğenilmeyen Faslı futbolcu devre arasında satılacak.

Ancak deneyimli 10 numara yönetime Arabistan'a gitmek istemediğini iletti. Belhanda, Galatasaray yönetimine Çin'den gelecek bir teklife evet diyebileceğini belirtti.

Galatasaray, ocak ayında Çin ekiplerinden gelecek 7 milyon euroluk teklifi kabul ederek oyuncunun ayrılığına onay verecek.