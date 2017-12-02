Belhanda: Dünya Kupası'na seyirci olarak gitmiyoruz

Belhanda, Dünya Kupası kura çekimi ve gruptaki şansları hakkında France Football dergisine değerlendirmelerde bulundu.

BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

İspanya, Portekiz ve İran ile aynı grupta mücadele edecek Fas Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Belhanda, "İspanya ve Portekiz gibi iki büyük takımla eşleştik. Zor ve karmaşık bir mücadele olacağını biliyoruz. Tabii ki İran'ı da unutmamak lazım. Fakat İspanya ve Portekiz daha ciddi rakipler. Şampiyonanın tek maçlık ve eleme usulü olacağını hatırlatmak isterim. İyi bir hazırlıkla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SEYİRCİ OLARAK GİTMİYORUZ

Cristiano Ronaldo ve Andres Iniesta gibi yıldızlarla mücadele etmenin bir futbolcunun kariyerinde olağanüstü bir durum olduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz grup elemelerinden çıkmak. Biz oraya seyirci olmak için gitmiyoruz." dedi.

DERBİ HAVASINDA MAÇLAR OLACAK

İran'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Fakat İspanya ve Portekiz, iki komşu ve iyi tanıdığımız ülke. Derbi havasında maçlar yapacağız." yorumunu yaptı.