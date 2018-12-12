Belhanda, Emre ve Sinan'dan iyi haber geldi

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Atiba: Şenol Güneş babamız gibi

1 Galatasaray'dan gönderilecek isimler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, birçok oyuncunun takımdan ayrılacağını ifade etti. Devre arası gönderilmesi muhtemel isimler de belli olmaya başladı.

2 MHK VAR semineri düzenledi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR semineri düzenleyerek Süper Lig hakemlerine uyarılarda bulundu.

3 Trabzonspor, Tolunay Kafkas'a 7 milyon TL ödeyecek Tolunay Kafkas'ın Trabzonspor'a açtığı dava sonuçlandı. Yargıtay, bordo-mavili kulübü 1,3 milyon dolar (7 milyon TL) ödemeye mahkum etti.

4 Albayrak: Fatih hocayla aramızda sorun yok Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le aralarında sorun olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

5 G.Saray için geldiler Diyarbakır'a transfer oldular Galatasaraylı Ndiaye'nin aracı olup Türkiye'ye getirdiği Senegal genç milli takımında forma giyen 2 futbolcu, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna alınmayınca amatör lige transfer oldu.

6 Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 4 futbolcu, Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından affedilecek.

7 Ersun Yanal'ın Comolli'yle ilgili istekleri Fenerbahçe'yle prensipte anlaşan Ersun Yanal'ın Comolli'yle ilgili istekleri ortaya çıktı. Yanal, Fransız futbol adamının sadece transfer görüşmelerinde yer almasını istiyor.

8 Kingsley Coman futbolu bırakabilir Bayern Münih'in 22 yaşındaki yıldızı Kingsley Coman, geçirdiği sakatlıklardan dolayı futbolu bırakabileceğini söyledi.

9 Galatasaray'ın kesinleşen muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızıların son 32 turunda eşleşmesi muhtemel 9 takım belli oldu.