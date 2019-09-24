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Sergen Yalçın: Galatasaray hakem diye sızlanmasın

1 Belhanda, Fenerbahçe maçında maskeyle oynayacak Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, özel bir maskeyle Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

2 Puskas Ödülü'nü Daniel Zsori kazandı Debrecen forması giyen 18 yaşındaki Daniel Zsori, Ferencvaros'a attığı nefis röveşata golüyle Puskas Ödülünü kazandı.

3 Abdullah Avcı: G.Saray'ın 3 puan gerisindeyiz Abdullah Avcı Galatasaray'a gönderme yaparak, "Çok para harcayan takımın 3 puan gerisindeyiz." dedi. Ancak transfer döneminde Beşiktaş, sarı-kırmızılı ekipten daha fazla para harcadı.

4 Süper Lig'de 5. haftanın ardından son durum Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetti. Alanyaspor ise liderliğini sürdürdü.

5 Messi 6. kez en iyi futbolcu FIFA En İyiler ödülleri sahiplerini buldu. Messi, 6. kez yılın futbolcusu oldu.

6 Trabzonspor Sivas'tan eli boş döndü Sivasspor, Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

7 Fikret Orman, Çin'in kuruluş yıl dönümünü kutladı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çin Büyükelçisi Deng Li ile İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi ağırladı.

8 Beşiktaş tribünlerinden 'Sergen Yalçın' tezahüratı Süper Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 5 puan toplayan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı protesto edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

9 Suat Arslanboğa, Beşiktaş'tan iki oyuncuyu atmadı Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında kötü bir yönetim sergileyen hakem Suat Arslanboğa, siyah-beyazlı ekipten Ljajic ve Douglas'ı kırmızı kartla oyundan atamadı.