Belhanda, Fenerbahçe maçında maskeyle oynayacak

Galatasaray'a Belhanda'dan iyi haber geldi. Faslı futbolcu sarı-lacivertli takıma karşı ilk 11'deki yerini alabilecek.
BELHANDA'YA ÖZEL MASKE
Kasımpaşa mücadelesinde Veysel Sarı'nın diz darbesi sonrası çenesinde 2 kırık tespit edilen Belhanda, takımla çalışmalara başladı.
Kasımpaşa maçının ardından hemen ameliyat edilen Faslı futbolcu, yoğun tedavi sürecinin ardından Fenerbahçe maçına yetişecek.
29 yaşındaki deneyimli orta saha, takımla antrenmanlara devam ediyor ve derbide oynayacak duruma geldi.
Fenerbahçe karşısında oynamak istediğini dile getiren Belhanda için özel bir maske yapıldı. Fatih Terim'in şans vermesi durumunda oyuncunun özel maskeyle ilk 11'deki yerini alabilecek.
(Belhanda için yapılan maskenin bir benzeri)