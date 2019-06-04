Belhanda: Fenerbahçe şampiyon olmuş gibi sevindi

Fas basınına konuşan Belhanda, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ülkedeki en dikkat çekici maç olduğunu söyledi.

29 yaşındaki futbolcu, ayrıca Kadıköy'deki derbi sonrası sarı-lacivertli futbolcuların şampiyon olmuş gibi sevindiğini iddia etti.

İşte o röportaj:

"EN DİKKAT ÇEKEN DERBİ"

"Türkiye'de gördüğüm futbol sevgisine hiçbir yerde rastlamadım. En dikkat çeken derbi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bu iki kulüp arasında birikmiş olan bir kavga var. Bu maçları çekici kılan da bu. Galatasaray 20 yıldır Fenerbahçe'yi deplasmanında yenemiyor. Rakip 15 ya da 16. sıradaydı ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuş gibi sevindiler."

"DEĞERİMİ OLMADIĞIMDA ANLADILAR"

"Galatasaray'da gol atmadığım için benim iyi bir oyuncu olmadığımı düşündüler. Ancak değerimi oynamadığım zamanlarda anladılar."