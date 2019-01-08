Belhanda hazırlık maçında sakatlandı

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile taraftara kapalı hazırlık maçı yaptı.

BELHANDA SAKATLANDI

G.Saray maçta 3-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada ise Sarı-Kırmızılı ekipte bir sakatlık yaşandı.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde ikili mücadelede sakatlık yaşayan Belhanda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Bu sezon sakatlıklardan sürekli olarak sıkıntı yaşayan Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına da Belhanda sakatlığı ile başladı.

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı. İiyileştikten sonra yeniden takıma katılan başarılı 10 numara, Eskişehirspor maçını tamamlayamadı.

Belhanda'nın oyundan çıkarken çok sinirli olduğu görüldü.