Belhanda için 11 milyon euroluk teklif

Galatasaray'da devre arasında yapılan geniş çaplı transfer operasyonunda Fatih Terim'in isteğiyle son anda takımda kalan Belhanda için yeni teklif geldi.

Al İttihad'ın yıllık 5.5 milyon euro maaş teklif ettiği Faslı oyuncuyu, deneyimli teknik adam Terim, "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum. Sezon sonunda istediğin takıma giderken kolaylık sağlayacağız" diyerek takımda tutumuştu.

YENİ TEKLİF 11 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi Belhanda için devre arasında Galatasaray'a 9 milyon euro teklif etmişti. Yıldız ismin artan form grafiği sonrası ise teklif 11 milyon euroya çıktı. Al İttihad dışında başka Arap ekipleri de Belhanda'yı istiyor.

Yeni transfer Luyindama'nın 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu haziran ayında devreye girecek ve sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye takılmamak için Belhanda'yı satmaya sıcak bakıyor. Faslı oyuncudan gelecek para aynı zamanda transfer bütçesi olarak da kullanılacak.

Öte yandan Belhanda'nın yeni menajeri William D'Avila da Suudi Arabistan'daki transfer piyasasına çok hakim ve Giuliano ile Rodrigues'in satışını sağlamıştı.