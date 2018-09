Belhanda için 6 milyon euroluk teklif

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'ya talip oldu.

Araplar, formayı Emre Akbaba'ya kaptıran 28 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

İstanbul'da görüşmeler devam ediyor Ancak Cimbom, istediği rakamı henüz bulmuş değil.

CİMBOM 8 İSTİYOR

Galatasaray Younes Belhanda'yı 8 milyon euro karşılığında elden çıkarmak istiyor. Bunun için de görüşmeler şu an için tıkanmış durumda. Ancak, BAE ekibi her an teklifi artırabilir.

2 EKİM'DE SONA ERİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonu 2 Ekim'de sona eriyor... Galatasaray'ın bu süre zarfı içinde Al Ahli yetkililerini ikna edip transferi bitirmesi bekleniyor

5 MAÇTA 2 ASİSTLE OYNADI

Belhanda'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki Faslı yıldız, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 5 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.