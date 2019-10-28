Belhanda ile Babel derbide kapıştı

Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da, Belhanda krizi giderek büyüyor.
Real Madrid maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Faslı orta saha, taraftarlara küfredip, el kol hareketi yapmıştı. Daha sonra Instagram hesabından özür dileyen Belhanda, Beşiktaş maçında da Babel'i çıldırttı.
PRES YAPMIYORSUN TARTIŞMASI
Derbide etkisiz bir görüntü sergileyen, sahada adeta yürüyen 29 yaşındaki isim, maç içinde Babel'le kapıştı.
Orta sahada baskı yapmayan Belhanda'yı Hollandalı Babel uyardı. Rakibe pres yapması için uyarı alan deneyimli futbolcu ise takım arkadaşına sert çıktı.
İkilinin saha içindeki ağız dalaşı, kameralara da yansıdı.