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Belhanda ıslıklandı

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve Sivasspor maçında da vasatı aşamayan Belhanda, protesto edildi.

| Haber Merkezi
Belhanda ıslıklandı
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede bazı futbolcular vasatı aşamadı.

ISLIKLANDI

Sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan ve Sivasspor karşılaşmasını sadece 1 isabetli şutla tamamlayan Belhanda, oyundan çıkarken ıslıklandı.

Faslı futbolcunun protestolar nedeniyle oldukça üzgün olduğu görüldü.

EŞİ DE TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan mücadeleyi tribünden takip edenler arasında tecrübeli futbolcunun eşi Amal Belhanda da vardı.

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