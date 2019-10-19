Belhanda ıslıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede bazı futbolcular vasatı aşamadı.
ISLIKLANDI
Sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan ve Sivasspor karşılaşmasını sadece 1 isabetli şutla tamamlayan Belhanda, oyundan çıkarken ıslıklandı.
Faslı futbolcunun protestolar nedeniyle oldukça üzgün olduğu görüldü.
EŞİ DE TRİBÜNDEYDİ
Öte yandan mücadeleyi tribünden takip edenler arasında tecrübeli futbolcunun eşi Amal Belhanda da vardı.