Belhanda İstanbul'dan ev satın alıyor

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Belhanda, son oynanan Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinde de vasatı aşamamıştı.

Sahada tel tel dökülen Faslı futbolcu, kendisini her fırsatta savunan Fatih Terim'i bile çileden çıkarmayı başardı.

Terim, maçında başında kötü bir pas veren 29 yaşındaki futbolcuya, "Hasta ya, ruh hastası" derken kameralara yakalanmıştı.

Emre Akbaba'nın sahalara dönmesiyle birlikte iyice gözden düşen Belhanda, tüm bu olanlara rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

EV SATIN ALACAK

Gelen teklifleri kabul etmeyen ve sözleşmesinin sonuna kadar kulüpte kalmak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun İstanbul'dan ev satın almak için araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Belhanda'nın 31 Mayıs 2021'e kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor.