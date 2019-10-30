Montepellier, Belhanda'ya kapılarını açtı

Galatasaray'da son zamanlarda istenmeyen adam haline gelen Younes Belhanda'ya, eski kulübü Montepellier'in Başkanı Laurent Nicollin'den dönüş sinyali geldi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARLA ARASI AÇIK

Son dönemlerdeki kötü performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen oyuncu, Real Madrid maçında oyundan alınırken taraftarlar tarafından tepkilere maruz kalmış ve sergilediği tavırla sarı-kırmızılı camia ile arasını açmıştı.

"BELHANDA'YA KAPIMIZ AÇIK"

Ocak ayında gönderilmesi düşünülen Faslı oyuncuyla ilgili bu kez de eski kulübü Montepellier'in başkanı Laurent Nicollin konuştu.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Laurent Nicollin, "Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık. Younes Belhanda da bunlardan biri. Onlar bizim şampiyon kadromuzun bir parçalarıydılar. Onları kadroya nasıl geri katabiliriz bilmiyorum. 3-4 yıl içerisinde bunu yapabileceğimizi umuyorum." dedi.

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, 2011 yılında Montpellier ile Fransa Lig 1 şampiyonluğu yaşamıştı.