Belhanda iyileşti

Galatasaray'a Belhanda'dan iyi haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyen ve fıtık olduğu iddia edilen Faslı futbolcu, çalışmalara başladı.

29 yaşındaki futbolcu, antrenmanın tamamında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’de sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye giderek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek."