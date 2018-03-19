Belhanda: Bizim stat, Kadıköy'den daha iyi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafatsında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını korudu.

Sarı-kırmızılı takımın 10 numarası Younes Belhanda, derbi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

GALİBİYETE YAKINDIK

İlk olarak maçı değerlendiren Younes Belhanda, "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı.

"BİZİM STADIN ATMOSFERİ DAHA İYİ"

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi.

Kadıköy'deki atmosferi de değerlendiren Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı.