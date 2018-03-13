Belhanda: Kadıköy'de kazanacağız

Galatasaraylı Younes Belhanda, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Faslı futbolcu, rakiplerini yenerek 18 yıldır süren hasreti sonlandıracaklarını belirtti.

KADIKÖY'DE TARİH YAZACAĞIZ

Kendisine ve takımına oldukça güvenen Belhanda, "Galatasaray'ın 18 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemediğini biliyorum. Ama bu kez Kadıköy'de tarih yazarak bu şanssızlığa son vereceğiz. Aynı şekilde ben de gol atıp tarihe geçmek istiyorum." diye konuştu.

"GELENEK DEVAM EDECEK"

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan, yaptığı açıklamada "Galatasaray'a başka hoca gelmiş, o gitmiş bu gelmiş beni ilgilendirmiyor. Kadıköy'de her zaman gelenek devam edecek" ifadelelerini kullanmıştı.