Belhanda kadrodan çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı yarı final rövanş maçı öncesinde sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.
KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Galatasaray'da Younes Belhanda, kendini iyi hissetmediğini söyledi ve kadrodan çıkartıldı. Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi.
Öte yandan maç önü kadroya alınmayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişilik maç kadrosuna alındı.