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Belhanda: Özür dilerim hocam

Antalyaspor maçının son dakikalarında peş peşe gördüğü sarı kartlarla oyundan atılan Belhanda, Fatih Terim'den özür diledi

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından ligde kesik yiyen, ancak sonradan oyuna girdiği Sivas mücadelesi ve kupadaki Konya maçında istekli görüntüsüyle ilk 11'e dönen Belhanda, Antalya maçını hayal kırıklığıyla tamamlamıştı.

Saha içindeki müthiş performansına rağmen, uzatma dakikalarında rakibini iki kez kafayla ittirerek iki sarı kartla oyundan atılan 27 yaşındaki futbolcu, hocasını küplere bindirdi.

Terim'in, "Haklı olsa bile yüzde 100 hatalı" dediği Belhanda'nın, soyunma odasına giderken çok pişman olduğu ve hocasından özür dilediği öğrenildi. Faslı futbolcuya ceza vermeyecek olan Terim, "Onun için en büyük ceza formadan uzak kalmak olacak" demişti.

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