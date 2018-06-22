Belhanda: Gomis kalacaktır

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Younes Belhanda, gelecek sezona yönelik iddialı açıklamalar yaptı.

İşte Milliyet'e konuşan Belhanda’nın açıklamaları:

ÇOK MUTLUYUM

“Gelecek yıl tabii ki Galatasaray’da devam ediyorum. Transfer dönemlerinde sürekli birşey çıkabilir basında. İnşallah Galatasaray’da kalacağım. Kulübümde çok mutluyum. Yeni bir sezon geliyor. Galatasaray’da taraftarın beklentisi her zaman çok büyük. Yeni sezonda bunu karşılamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’ne de gidiyoruz..Galatasaray’ın Avrupa’da, Şampiyonlar Ligi’nde bir hikayesi ve geçmişi var. Bunu geliştirmemiz ve devam ettirmemiz şart. Bizden beklenti bu. Galatasaray’ı Avrupa’da zirveye taşımayı amaçlıyoruz."





SADECE YÜZE 60'INI GÖREBİLDİNİZ

"Bizim mantalitemiz her zaman kazanmak. Fatih Terim çok iyi ve çok yarışmacı bir teknik direktör. Başlangıçta her oyuncu için adaptasyon problemi olabilir. Bu gayet normal. Ülkeyi ve kulübü değiştiriyorsun sonuç olarak. Bence benim için bu minimum sürede oldu. Şimdi yeni sezon başlıyor ve ona adapte olmamız lazım. Umarım herşey benim ve Galatasaray için daha iyi olur. Belki kapasitemin yüzde 60-70’ini gösterebildim. Bilemiyorum. Elimden gelenin en iyisini verdim. Gelecek sezon kesin olarak çok daha iyi olacağım. Performansımı daha da yukarılara çekeceğim."

GOMİS KALACAKTIR

Şampiyonluk için favori de tabii ki Galatasaray. Çünkü Türkiye’nin en iyi takımıyız. Gomis bence kalacaktır. Çünkü tüm oyuncular Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister.”