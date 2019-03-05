Belhanda sezon sonu satılıyor

Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışında Başakşehir'i takip ederken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor.

BELHANDA SATILACAK

Önümüzdeki yıl da FFP'ye uymak zorunda olan sarı-kırmızılı takım Belhanda'yı satarak transfer bütçesi oluşturmak istiyor. Devre arasında Al-İttihad'ın 9 milyon euroluk teklinin Fatih Terim'in reddetmesi sonrası takımda kalan Faslı futbolcu, yazın gönderilecek.

Deneyimli orta saha oyuncusu da teklife sıcak bakıyor. Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın bir Suudi Arabistan ekibinden 6 milyon euroluk teklif aldığı belirtiliyor. 29 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Cimbom'un kasasına 11 milyon euro girecek.

İKİNCİ YARI FORMU YÜKSELDİ

Ligin ikini yarısında performansı artan Belhanda, Galatasaray'a büyük katkı yaptı. Faslı orta saha bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 4 gol 7 asistle oynadı.

Belhanda Trabzonspor'a 2, Kasımpaşa ve Erzurumspor'a 1 gol olmak üzere tüm skor katkısını ligin ikinci yarısında yaptı.