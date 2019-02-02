Belhanda sezon sonu Suudi Arabistan'a gidecek

Ara transfer döneminde ismi sık sık Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan Younes Belhanda'nın geleceği sezon sonunda şekillenecek.
Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürdüğü için devre arasında gitmesine izin vermediği Belhanda'yı yazın Suudi Arabistan'a gönderecek.
BELHANDA YAZIN AL İTTİHAD'A GİDECEK
Bip Spor'un haberine göre; Faslı yıldız, yaz transfer döneminde 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'ın yolunu tutacak.
GALATASARAY ANLAŞTI
Fatih Terim'in Belhanda'yı hem Avrupa'da hem de ligde kullanmak istemesi sebebiyle devre arasında bu transfere izin vermeyen sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda geçerli olacak şekilde Suudi Arabistan ekibinin teklifine 'evet' dedi.