Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Serdar Aziz ve Eren'in satış listesine konması, Rodrigues'in satılmasından sonra bir ayrılık daha kapıda.

AL İTTİHAD'DAN 9 MİLYON EURO

Rodrigues'i yaklaşık 9 milyon euroya kadrosuna katan Al İttihad, Belhanda için de resmi teklif yaptı. Arap ekibinden gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul eden sarı-kırmızılı ekip Belhanda'nın kararını bekliyor.

Bipspor'un haberine göre, Galatasaray 9 milyon euroya evet derken, Deneyimli oyuncu Al İttihad'la pazarlık halinde. Suudi Arabistan ekibi Belhanda'ya yıllık 4.5 milyon euro önerirken, yıldız oyuncu yıllık 6 milyon euro maaş talep etti.

Öte yandan Suudi Arabistan basını Belhanda ile Al İttihad'ın anlaşmaya yakın olduğunu, son pürüzler giderildikten sonra Faslı oyuncunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.