Ensonhaber.com'a dön

Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray, Belhanda için Al İttihad'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti. Faslı oyuncunun anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak.

Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu
Yorum Yap

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Serdar Aziz ve Eren'in satış listesine konması, Rodrigues'in satılmasından sonra bir ayrılık daha kapıda.

AL İTTİHAD'DAN 9 MİLYON EURO

Rodrigues'i yaklaşık 9 milyon euroya kadrosuna katan Al İttihad, Belhanda için de resmi teklif yaptı. Arap ekibinden gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul eden sarı-kırmızılı ekip Belhanda'nın kararını bekliyor.

Bipspor'un haberine göre, Galatasaray 9 milyon euroya evet derken, Deneyimli oyuncu Al İttihad'la pazarlık halinde. Suudi Arabistan ekibi Belhanda'ya yıllık 4.5 milyon euro önerirken, yıldız oyuncu yıllık 6 milyon euro maaş talep etti. 

Öte yandan Suudi Arabistan basını Belhanda ile Al İttihad'ın anlaşmaya yakın olduğunu, son pürüzler giderildikten sonra Faslı oyuncunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM