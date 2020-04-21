Belhanda 'tek şartla maaşımı indiririm' dedi

Koronavirüs salgınının en çok etkilendiği alanlardan biri de futbol ekonomisi oldu...

Birçok gelirden mahrum kalan kulüpler, futbolcu maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşıyor.

Başta Barcelona ve Juventus olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünde oyuncular, ücretlerinde indirime gitmeyi kabul ederken gözler Süper Lig ekiplerine çevrildi.

ŞARTLI ONAY

Futbolcularla görüşmelere başlayan takımlardan biri olan Galatasaray'da, takımın en çok kazanan dördüncü ismi Belhanda'dan şartlı onay geldi.

Yıllık 3 milyon 350 bin euro alan Faslı futbolcu, sözleşmesinin uzatılması durumunda maaşında indirime gideceğini yönetime bildirdi.

700 BİN EURODAN VAZGEÇECEK

Kulüpten 700 bin euro alacağı bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, kontratı uzatılırsa bu paradan vazgeçeceği öğrenildi.



