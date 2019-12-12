Belhanda transfer söylentilerini yalanladı

Temsilcimiz Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Belhanda, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayacağının altını çizdi.

"GALATASARAY'DA KALIYORUM"

Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlara küfreden Faslı futbolcunun devre arasında satılacağı yazılıyordu. Ancak Belhanda, kontratını tamamlayacağını belirtti.

"Geçen sene olduğu gibi ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz" diyen Belhanda, ayrılık iddialarına şöyle cevap verdi: "Şunu söyleyebilirim, 1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım"

Belhanda bu açıklamasıyla transfer iddialarını yalanlamış oldu. 29 yaşındaki oyuncuya Çin'den ve Arap ülkelerinden teklifler geldiği ifade ediliyordu.