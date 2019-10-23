Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A grubu 3. maçında sahasında Real Madrid'i ağırladı.

Rakibine 1-0 yenilerek son sıraya gerileyen sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcu Belhanda maçın önüne geçti.

Kötü bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu, oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

TARAFTARI KARŞISINA ALDI

Protestolara karşı tribünlere el kol hareketi yapan Belhanda, daha sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.

Hasan Şaş tarafından yeniden sahaya getirilen tecrübeli futbolcunun tribünlere doğru silah işareti yapması görenleri şaşkına çevirdi.

Yaptığı bu hareketle taraftarı iyice karşısına alan Belhanda'nın bundan sonraki süreçte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

(Fotoğraf: Adem KABAYEL)