Belhanda tükürükten ceza alabilir

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
Rakibini 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 32'ye çıkardı.
Cimbom'da dün akşama dair taraftarı tek üzen olay, Belhanda ile Pinto arasında yaşandı.
İKİSİ DE BİRBİRİNE TÜKÜRDÜ
Pinto'nun tükürüğüne karşılık veren Faslı futbolcu, eğer görüntüler incelenirse ağır cezalara çarptırılacak.
PFDK eğer tükürüğün şiddedi nedeniyle görüntüleri delil olarak kullanmazsa, 28 yaşındaki futbolcu sadece Göztepe maçını kaçıracak.
Kart sınırında olan Belhanda, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.