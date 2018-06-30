Belhanda: VAR büyük takımlara hizmet ediyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubunu sonuncu bitiren Fas'ın yıldızı Younes Belhanda, turnuvaya damga vuran Video Hakem Sistemini eleştirdi.

PEPE'NİN YAPTIĞI FAULÜ TÜM DÜNYA GÖRDÜ

Gruptaki ikinci maçlarında Portekiz'e 1-0 yenilmelerini Video Hakem Sistemi'nin (VAR) hatasına bağlayan Galatasaraylı orta saha oyuncusu, "Ronaldo'nun golü öncesinde Pepe'nin yaptığı faulü tüm Dünya gördü. Ancak Video Yardımcı Hakeme yalnızca Portekiz veya İspanya gibi takımlar ihtiyaç duyunca başvuruluyor. Ronaldo'nun golünden sonra hakeme pozisyonu tekrar izlemesini söyledik. Hakem de bize video hakem odasındakilerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Ancak kimseyle konuşmadığını biliyorduk" sözleriyle Portekiz'e haksız bir golle kaybettiklerinin altını çizdi.

VAR BÜYÜK TAKIMLARA HİZMET EDİYOR

Video Yardımcı Hakem sisteminin büyük takımları koruduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası Video Hakeme karşıyım. Bunun büyük takımlara hizmet ettiğini düşünüyorum" dedi. Belhanda, Dünya Kupası'na erken veda etmelerine rağmen ellerindeki genç jenerasyonla gelecek için umutlu olduklarını da sözlerine ekledi.