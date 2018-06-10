Belhanda ve Feghouli ayrılmak istemiyor

Finansal Fair-Play konusunda UEFA ile 4 yıllık yeni bir anlaşma yapan Galatasaray'ınyüksek maliyetlerinden kurtulmak için gözden çıkardığı Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'dan planları bozacak bir hamle geldi.

GİTMEYE NİYETİM YOK

Körfez ülkelerinin gözdesi olan iki futbolcu menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe haber gönderek takımda kalmak istediklerini bildirdi. Bu sezon performansları tartışılan Feghouli ve Belhanda'nın, "Gitmek gibi bir niyetimiz yok. Galatasaray'da forma giymekten ve İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyuz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık ve uzun vadeli sözleşmeler imzaladık. Bu düzeni bozmak işimize gelmez" mesajını ilettikleri belirlendi.

Bu durum sarı-kırmızılı yönetimi bir hayli rahatsız etti. Bir taraftan performansları sorgulanan ikili diğer taraftan da toplam 8-8.5 milyon euroluk maliyetleri ile sıkıntı yaratıyordu. Bu iki futbolcuyu satarak hem mali yönden rahatlamak hem de transfer için kaynak yaratmak isteyen yönetim, Feghouli ve Belhanda'dan gelen mesaj sonrası yeniden Teknik Direktör Fatih Terim'le görüşerek karar verecek.



Tecrübeli teknik adamın yüksek maliyetlerine karşılık beklenen katkıyı yapamayan iki futbolcunun yerine daha ekonomik ve takıma daha faydalı futbolcuları kadrosunda görmek istediği bildirildi. Uzun vadeli sözleşmelerinden doğan alacaklarıyla beraber iki futbolcudan beklenen 15 milyon euroluk bonservis geliri de eklenince Galatasaray'ın, Feghouli ve Belhanda'yı göndermesinin yaklaşık 50 milyon euroluk bir operasyon anlamına geldiği belirtiliyordu.