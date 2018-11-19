Belhanda ve Sinan ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da bu sezon yaşanan sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Hemen hemen tüm as oyuncuları en az 1 defa sakatlanan sarı-kırmızılı ekibe bu kez Belhanda ile Sinan'dan kötü haberler geldi.

BELHANDA VE SİNAN'DAN KÖTÜ HABER

U21 ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Galatasaray, resmi sitesinden Belhanda'nın yaklaşık olarak 6 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle: "Fas Milli Takımı’nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır."

SAKAT VE CEZALAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sezon başından beri birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray'ın Konyaspor maçı öncesi çok önemli eksikleri bulunuyor. Fatih Terim ve Hasan Şaş da cezalı isimler arasında.

ALBAYRAK: KURBAN KESTİRECEĞİM

Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Yöneticisi Abdürrahim Albayrak, "Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Ben yönetici olarak bu kadar şanssızlık görmedim. Florya'da kurban kestireceğim'' dedi.