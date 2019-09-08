Belhanda: Yine şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Belhanda, Fas Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkartıldı. İstanbul'a dönerek tedavisine başlanacak olan Belhanda'nın Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Birbirinden önemli transferler yapan Galatasaray'da takımın değişmez parçalarından biri olan Belhanda bu sezon da sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor.

Galatasaray'ın yeni transferlerin ardından daha da güçlendiğini ve kısa bir süre içerisinde de takım içerisindeki adaptasyon sorununu ortadan kalkacağına inandığını ifade eden Belhanda, "Takımda çok iyi bir ortam ve arkadaşlık var, yeni gelen arkadaşlarımız ile beraber kısa bir uyum sürecine ihtiyacımız var. Geçtiğimiz iki sezon da şampiyonluğu kazanan taraf olduk ve bu sezon da yine aynı başaryı tekrarlamak istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim'in bir efsane olduğunu dile getiren Belhanda, "Fatih Terim, Galatasaray'da bir efsane. Herkesin sevdiği bir teknik direktör. Onunla üst üste 2 sezon şampiyon olduk. Sezon sonuna 7-8 hafta kala 8 puan gerideydik ve bize 'Sadece 5 puan gerideyiz çünkü Başakşehir'i yeneceğiz' dedi. Bizi şampiyon olacağımıza inandırdı" şeklinde konuştu.