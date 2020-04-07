Belhanda'dan yönetime: Sözleşmemi uzatın

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belhanda, menajeri aracılığıyla yönetime bir mesaj yolladı.

4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Bonuslarla birlikte yılda 4.5 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve uzun yıllar daha burada kalmak istediğini bildirdi.

Yeni sözleşmeye imza atmak istediğini bildiren tecrübeli futbolcunun, maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise, 1-0 kaybedilen Real Madrid maçında ıslıklandığı için tribünlere küfreden Faslı futbolcunun takımdan gönderilmesini istiyor.

KARAR TERİM'İN

Belhanda'yla ilgili son kararı, teknik direktör Fatih Terim verecek.