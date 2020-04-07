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Belhanda'dan yönetime: Sözleşmemi uzatın

Galatasaray'da son 1 yıldır taraftarların en çok tepki gösterdiği isim olan Belhanda'dan, şaşırtıcı bir talep geldi.

| Haber Merkezi
Belhanda'dan yönetime: Sözleşmemi uzatın
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Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belhanda, menajeri aracılığıyla yönetime bir mesaj yolladı.

4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Bonuslarla birlikte yılda 4.5 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve uzun yıllar daha burada kalmak istediğini bildirdi.

Yeni sözleşmeye imza atmak istediğini bildiren tecrübeli futbolcunun, maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise, 1-0 kaybedilen Real Madrid maçında ıslıklandığı için tribünlere küfreden Faslı futbolcunun takımdan gönderilmesini istiyor.

KARAR TERİM'İN

Belhanda'yla ilgili son kararı, teknik direktör Fatih Terim verecek. 

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