Belhanda'dan kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde TT Arena'da Real Madrid konuk etti.
Temsilcimizin, İspanyol devine karşı oynadığı maçta Belhanda, taraftarlar ile kapıştı. Maç boyunda kötü oynayan ve çok top kaybı yapan Faslı futbolcu, 65. dakikada oyundan alındı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
TRİBÜNLER, BELHANDA'YA PROTESTO ETTİ
Yerini Ömer Bayram'a bırakmak için kenara geldiği anlarda ise tribünler Belhanda'yı ıslıkladı.
Deneyimli futbolcu, performansını beğenmeyen taraftarlara el kol hareketi yaparak karşılık verdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Saha kenarına gelen Belhanda direkt soyunma odasına giderken, Fatih Terim ve teknik ekip, taraftarları sakin olmaları konusunda uyardı.