Belhanda'dan kötü haber geldi

Galatasaray'da doktorların Belhanda'yla ilgili verdiği rapor, teknik direktör Fatih Terim'in tüm planlarını değiştirmesine sebep olabilir.

Belindeki ağrıları nedeniyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Faslı futbolcuda fıtık şüphesi bulunduğu öğrenildi.

Terim, ameliyat olması halinde uzun bir süre forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili son gelecek olan raporu beklemeye koyuldu.

TRANSFER DE OLAMAZ

Eğer şüphelenen hastalık kesinleşirse Galatasaray'ı zor bir süreç bekliyor olacak. Çünkü Diagne'ye müşteri bulamayan ve alternatif satışları masada tutan sarı-kırmızılılar için Belhanda önemli bir kozdu. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası bunun gerçekleşmesi artık mümkün görünmüyor.

Bu durumda Cim-Bom Diagne'yi satamazsa başka bir futbolcuyu satmak zorunda kalacak. Bunun için de Nagatomo'nun isminin ağırlık kazandığı bildirildi.

Diğer taraftan Belhanda'nın ameliyat olması durumunda Fatih Terim'in saha içi planları da olumsuz etkilenecek. Terim'in Faslı futbolcunun yerine nasıl bir formül bulacağı merak konusu.