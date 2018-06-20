Belhanda'lı Fas Dünya Kupası'ndan elendi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İspanya, Portekiz ve İran'la mücadele eden Fas, kupadan elendi.
2 MAÇI DA 1-0 KAYBETTİ
Grubun ilk maçında İran'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilen Fas, Portekiz karşısında da Ronaldo'yu durduramadı. Afrika temsilcisi, Portekiz'e de 1-0 kaybederek dev organizasyondan elenen ilk takım oldu.
Galatasaray'dan Belhanda, Fenerbahçe'den Dirar, Malatyaspor'dan Boutabi ve Başakşehir'den Da Costa'nın forma giydiği Fas, grubun son maçında İspanya karşısına çıkacak.