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Belhanda'lı Fas Dünya Kupası'ndan elendi

2018 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Fas, turnuvaya veda etti.

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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İspanya, Portekiz ve İran'la mücadele eden Fas, kupadan elendi.

2 MAÇI DA 1-0 KAYBETTİ

Grubun ilk maçında İran'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilen Fas, Portekiz karşısında da Ronaldo'yu durduramadı. Afrika temsilcisi, Portekiz'e de 1-0 kaybederek dev organizasyondan elenen ilk takım oldu.

Galatasaray'dan Belhanda, Fenerbahçe'den Dirar, Malatyaspor'dan Boutabi ve Başakşehir'den Da Costa'nın forma giydiği Fas, grubun son maçında İspanya karşısına çıkacak.

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